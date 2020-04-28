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Пандемия коронавируса нового типа

Спасательный отряд Златоуста отправили на карантин из-за коронавируса

Инфекцию выявили у начальника подразделения

ТАСС, 28 апреля. Поисково-спасательный отряд города Златоуста Челябинской области отправлен на карантин из-за положительного анализа на коронавирус у начальника. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

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"У начальника поисково-спасательного отряда Златоуста тест [на коронавирус] положительный, без осложнений. Находится дома, на самоизоляции и под контролем Роспотребнадзора. Отряд закрыт на карантин, весь личный состав - 20 спасателей", - сообщили в пресс-службе.

Ранее губернатор Челябинской области сообщил, что 40% от всех заражений коронавирусом в регионе приходится на Златоуст. По данным Минздрава Челябинской области, на 28 апреля в регионе выявлено 432 случая заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено 19 новых случаев.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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