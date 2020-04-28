Доставленных в ХМАО российских туристов отправят выделенными автобусами в их регионы

Во вторник утром самолет Utair с группой российских граждан, пожелавших вернуться в страну из-за ситуации с коронавирусом, приземлился в аэропорту Сургута. Рейс был выполнен по маршруту Денпасар - Бангкок - Сургут и организован по поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой в связи с поступающими обращениями от жителей.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 апреля. /ТАСС/. Российские туристы, прилетевшие во вторник на самолете авиакомпании Utair в Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ХМАО) из Индонезии и Таиланда, будут доставлены на автобусах в свои регионы в сопровождении экипажей ГИБДД. Об этом сообщил департамент общественных и внешних связей региона.

"Как только завершатся все необходимые противоэпидемические мероприятия в месте прилета, жители соседних субъектов отправятся в свои регионы. До границы с ХМАО автобусы проследуют в сопровождении экипажей ГИБДД", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Андрея Зобницева.

Всего прилетели 190 человек: 100 жителей ХМАО, 58 - Тюменской области, 25 - Ямало-Ненецкого автономного округа, семь - из других регионов РФ. В основном это семьи с детьми дошкольного возраста. По данным замглавы департамента общественных и внешних связей Инны Аркановой, еще около 300 жителей Югры остаются за рубежом. "Доставка пассажиров осуществлена бесплатно", - отметил Зобницев, добавив, что все пассажиры благополучно перенесли перелет, их доставят в места проживания либо обсерваторы.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании Utair, самолет провел в воздухе почти 30 часов "в сложнейшем многодневном перелете Москва - Денпасар - Бангкок - Сургут". "Все соотечественники <...> благополучно доставлены домой. <...> Если потребуется, авиакомпания продолжит выполнять вывозные рейсы", - приводятся в сообщении слова гендиректора перевозчика Андрея Мартиросова.

По данным пресс-службы Utair, 24 апреля Boeing 767-200 выполнил перелет из Москвы в Денпасар (Индонезия) с промежуточной стоянкой по нормам безопасности. На следующий день планировался перелет в Республику Фиджи, где нужно было забрать 26 пассажиров, в том числе детей. Но, несмотря на все предпринятые усилия с российской стороны, авиационные власти Фиджи не выдали разрешение на прилет лайнера. 27 апреля самолет забрал 78 пассажиров, в том числе двоих детей, из Денпасара и еще 112 - из Бангкока (Таиланд).