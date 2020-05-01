Власти Челябинской области с 1 мая ввели особый противопожарный режим в регионе

ТАСС, 1 мая. Правительство Челябинской области ввело с 1 мая особый противопожарный режим на территории региона. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале пресс-службы губернатора региона.

"Решением правительства Челябинской области с 1 мая в регионе введен особый противопожарный режим. Нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влекут наложение штрафа на граждан в размере до 4 тыс. рублей; на должностных лиц - до 30 тыс. рублей; на юридических лиц - до 400 тыс. рублей. С начала пожароопасного периода уже составлено более 200 протоколов об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

На период действия режима гражданам запрещено посещение лесов, разведение костров, выжигание сухостоя, сжигание твердых бытовых отходов и др.