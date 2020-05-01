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В Свердловской области ввели особый противопожарный режим

Нарушителям режима грозят штрафы от 4 до 400 тыс. рублей

ТАСС, 1 мая. Власти Свердловской области ввели с 1 мая особый противопожарный режим на территории региона. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"С 1 мая в области введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление правительства Свердловской области 30 апреля подписал губернатор Евгений Куйвашев. В период действия особого противопожарного режима на территории области запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, стерни, соломы, порубочных остатков, разведение костров, в том числе в металлических емкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях", - говорится в сообщении.

За нарушение установленных требований могут быть наложены штрафы: на граждан в размере до 4 тыс. рублей, на должностных лиц - до 30 тыс. рублей, на юридических лиц - до 400 тыс. рублей.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС на 04:00 мск 1 мая, за прошедшие сутки зарегистрировано 17 техногенных пожаров, из них пять пожаров в жилом секторе, днем ранее - 36 техногенных пожаров.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
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