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Пандемия коронавируса нового типа

Въезд в Курганскую область ограничили на майские праздники

Особенно строго контролируется въезд из регионов с неблагополучной эпидситуацией

ТАСС, 1 мая. Ограничения на въезд в Курганскую область из других регионов приняты на период майских праздников для недопущения распространения COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по недопущению распространения коронавируса.

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"На въезде в Курганскую область на дорогах, которые параллельны федеральным трассам, установлены ограничения для недопущения въезда тех лиц, которые не имеют оснований для прибытия в регион. Такое решение принято региональным оперативным штабом по недопущению распространения коронавируса в Курганской области. Такие ограничения будут действовать в период майских праздников", - говорится в сообщении.

Уточняется, что особенно строго въезд контролируется на границе с регионами с неблагополучной эпидситуацией. Данные ограничения не помещают движению спецтранспорта, в частности пожарных машин и машин скорой помощи. Въехать на территорию региона сейчас можно при наличии регистрации в Курганской области, тем, кто работает в регионе в эти дни, прибывшим на похороны или на лечение.

"На федеральных трассах на въезде в регион уже установлены контрольно-пропускные пункты для проверки документов у прибывающих", - говорится в сообщении.

Всего в регионе на данный момент зафиксирован 51 случай заражения новым коронавирусом.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия коронавируса нового типа
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