Перинатальный центр в Первоуральске закрыли на карантин из-за заражения сотрудника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Перинатальный центр в Первоуральске (Свердловская область) закрыли на карантин в связи с выявлением случая заражения коронавирусной инфекцией у сотрудника центра, сообщили ТАСС в субботу в региональном оперативном штабе.

"Все медицинские работники регулярно проходят тестирование на коронавирус. Эта мера позволила своевременно выявить один случай заражения у сотрудника перинатального центра в Первоуральске, чьи служебные обязанности не предполагают непосредственного взаимодействия с пациентами. В медучреждении решением Роспотребнадзора введены карантинные меры", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что пациенток перенаправляют в перинатальный центр Екатеринбурга.

По данным на 1 мая, в регионе подтверждено 935 случаев новой коронавирусной инфекции. Состояние 19 госпитализированных врачи оценивают как тяжелое, 62 человек - как средней тяжести, остальных - как удовлетворительное. Выписано из стационаров в общей сложности 150 пациентов.