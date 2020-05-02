Карантин в свердловском перинатальном центре сняли после уточнения диагноза сотруднику

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Карантин в перинатальном центре в Первоуральске (Свердловская область), введенный ранее из-за подозрения на коронавирус у сотрудника, сняли после уточнения диагноза. Об этом в субботу сообщили ТАСС в региональном оперативном штабе.

"Постановлением Роспотребнадзора по Свердловской области карантинные меры, введенные в перинатальном центре Первоуральска, к этому моменту сняты. Это стало возможным после получения результатов дополнительного обследования сотрудника медучреждения. По заключению референс-центра тест отрицательный. Причин для продления ограничений в работе роддома нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у сотрудника перинатального центра, чьи служебные обязанности не предполагают непосредственного взаимодействия с пациентами. В медучреждении решением Роспотребнадзора были введены карантинные меры.

В регионе зарегистрировано 1 016 случаев новой коронавирусной инфекции. Врачи оценивают состояние 19 госпитализированных как тяжелое, 59 - как средней степени тяжести, остальных - как удовлетворительное. Общее число выписанных составляет 153.