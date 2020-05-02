{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Карантин в свердловском перинатальном центре сняли после уточнения диагноза сотруднику

Тест на коронавирус оказался отрицательным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Карантин в перинатальном центре в Первоуральске (Свердловская область), введенный ранее из-за подозрения на коронавирус у сотрудника, сняли после уточнения диагноза. Об этом в субботу сообщили ТАСС в региональном оперативном штабе.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Постановлением Роспотребнадзора по Свердловской области карантинные меры, введенные в перинатальном центре Первоуральска, к этому моменту сняты. Это стало возможным после получения результатов дополнительного обследования сотрудника медучреждения. По заключению референс-центра тест отрицательный. Причин для продления ограничений в работе роддома нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у сотрудника перинатального центра, чьи служебные обязанности не предполагают непосредственного взаимодействия с пациентами. В медучреждении решением Роспотребнадзора были введены карантинные меры.

В регионе зарегистрировано 1 016 случаев новой коронавирусной инфекции. Врачи оценивают состояние 19 госпитализированных как тяжелое, 59 - как средней степени тяжести, остальных - как удовлетворительное. Общее число выписанных составляет 153.

 

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Минкомсвязь опубликовала предварительный график вывозных рейсов до 7 мая
Их выполнят авиакомпании "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Россия", "Аврора" и Azur Air
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС