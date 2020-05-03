В ЯНАО горит деревянный дом на площади около 500 кв. м

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом многоквартирном деревянном доме в населенном пункте Лесной поселок Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 04:10 мск поступила информация о пожаре в населенном пункте Лесной поселок Ямало-Ненецкого округа в двухэтажном 12-квартирном деревянном жилом доме. Площадь пожара - 495 кв. м. Эвакуированы 13 человек, в том числе два ребенка. По предварительной информации, [есть] один пострадавший", - сказали в ведомстве.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. В 05:25 он был локализован.

Пострадавший госпитализирован. Эвакуированные из дома временно размещены в автобусе. Будет решаться вопрос об их дальнейшем месте жительства.