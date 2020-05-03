В Челябинске усилили работу полиции из-за низкого индекса по самоизоляции

ТАСС, 3 мая. Работу полиции усилили в Челябинске - идет активная проверка машин на дорогах, в два раза увеличено количество передвижных пунктов охраны порядка - из-за низкого индекса самоизоляции в городе. Об этом сообщил в воскресенье губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании оперативного штаба.

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"Вызывает вопросы то, как жители региона соблюдают режим самоизоляции. Индекс "Яндекс-самоизоляция" на выходных крайне низкий, особенно в Челябинске и Копейске. Сегодня усилена работа полиции по Челябинску", - сказал глава региона. "Когда наши жители не проявляют ответственность, тогда ответственность вынуждены проявлять работники полиции, которые работают без выходных и праздников", - добавил он.

На утро 3 мая в регионе подтверждены 697 случаев коронавирусной инфекции, 54 из них - за последние сутки. 74 больных выздоровели и выписаны, умерли шестеро. В России, по сведениям федерального оперативного штаба, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.