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75-летие Победы

В Екатеринбурге прошла первая тренировка демонстрационного пролета авиации

Над городом пролетели 22 самолета и вертолета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Летчики Центрального военного округа (ЦВО) над Екатеринбургом провели первую совместную тренировку демонстрационного пролета авиации, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой ЦВО.

"В ходе тренировки над столицей Урала пролетело 22 летательных аппарата оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Центрального военного округа: высотные истребители-перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, а также самолеты Л-410, Ан-26 и Ан-12", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что взлетала техника с четырех аэродромов в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях. Летчики выполнили сбор в единый строй в заранее определенном районе, полет в составе звеньев на сокращенных интервалах и минимальных высотах от 200 до 400 метров. Экипажи отрабатывали слаженность действий, строгое соблюдение дистанций и скоростного режима для своевременного пролета над городом.

"В этом году в демонстрационном пролете авиации впервые примут участие истребители-бомбардировщики Су-34 челябинского авиаполка и экипажи ударных вертолетов Ми-24 уральской бригады армейской авиации, которые поступили на вооружение ЦВО в прошлом году. Ранее экипажи авиационного объединения ЦВО отрабатывали слаженность в составе звеньев на аэродромах базирования, а также в ходе совместных тренировочных пролетов над аэродромом в Свердловской области", - отмечается в тексте.

Генеральная репетиция демонстрационного пролета авиации в Екатеринбурге состоится 7 мая.

Теги
РоссияСвердловская область75-летие Победы
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