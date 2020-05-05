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Первый рейс "Уральских авиалиний" вывез 189 граждан России из Таджикистана

Самолет вылетел по маршруту Душанбе - Сургут - Екатеринбург

ДУШАНБЕ, 5 мая. /ТАСС/. Первый вывозной рейс "Уральских авиалиний" из Таджикистана во вторник вечером влетел из Душанбе в Сургут, на борту самолета находятся 189 российских граждан. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Таджикистане.

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"5 мая 2020 года 189 российских граждан покинули Таджикистан первым вывозным спецрейсом "Уральских авиалиний" SVR8954", - сообщает пресс-служба. Самолет вылетел по маршруту Душанбе - Сургут - Екатеринбург. В сообщении отмечается, что посольство выражает "благодарность российским и таджикским ведомствам, эффективное взаимодействие которых сделало этот рейс возможным".

20 марта Таджикистан из-за пандемии приостановил все международные рейсы. Часть граждан России осталась в республике, в связи с чем был организован данный вывозной рейс.

По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, на 5 мая количество инфицированных коронавирусом в республике составляет 293 человека. По данным ведомства, пять человек умерли от коронавирусной инфекции.

Теги
ТаджикистанРоссияПандемия коронавируса нового типа
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