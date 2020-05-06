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Цуканов заявил, что в УФО можно ввести в оборот почти половину неиспользуемых пашен

По словам полпреда, в округе сейчас не используется 1,8 млн га пашни
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Регионы Уральского федерального округа (УФО) могут ввести в оборот половину всех неиспользуемых пашен в округе, что составляет около 900 тыс. га. Однако субъекты ведут недостаточную работу для введения земель в оборот, сообщил в среду на совещании по развитию агропромышленного комплекса полпред президента РФ в УФО Николай Цуканов.

"В целом по стране не используется 20 млн га пашни, из них 1,8 млн га находится в Уральском федеральном округе, половина этой пашни пригодна для ввода в оборот. По информации Минсельхоза России, в округе было введено всего 96 тыс. га. В 2020 году планируется ввести в оборот 47,5 тыс. га пашни, из них 10 тыс. в Курганской области. Прошу пересмотреть возможность корректировки планов в сторону увеличения и обеспечить их выполнение", - сказал полпред.

По словам Цуканова, сельскохозяйственная отрасль, особенно в условиях пандемии, должна работать беспрерывно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. Всего в округе сосредоточено 8% площадей РФ, пригодных для сева. В 2020 году в УФО будет засеяно 4,3 млн га, что аналогично показателям прошлого года.

О поступлении средств из федерального бюджета

Средства из федерального бюджета на поддержку аграриев УФО медленно поступают сельхозпроизводителям перед началом посевной кампании. Менее 20% средств поступили в АПК округа, сообщил на совещании Цуканов.

"По данным Минсельхоза России, в Уральском федеральном округе низкий процент доведения средств на господдержку агропромышленного комплекса. По состоянию на 30 апреля в целом по округу доведено до аграриев всего лишь 819 млн рублей, это 17,9% от [выделенных] средств федерального бюджета. По России этот показатель - [в среднем] 21%", - сказал он, обратив внимание на то, что эти средства важны для закупки ГСМ и других материалов перед началом посевной.

Цуканов добавил, что в Приволжском и Сибирском федеральных округах до аграриев доведено 29% средств, в Северо-Западном - 28%. "Прошу остановиться, по каким причинам средства не доведены. <…> Также в условиях снижающихся доходов бюджета прошу не снижать господдержку аграриев", - отметил он.

Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов сказал, что в регионе вырабатывали алгоритм передачи средств и в будущем средства будут выделяться активнее. Замгубернатора Челябинской области Сергей Сушков и замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Забозлаев отметили, что деньги выделяются согласно кассовому плану. 

Теги
Цуканов, Николай НиколаевичРоссия
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