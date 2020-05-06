МАК изучит данные GPS-навигатора вертолета, совершившего жесткую посадку на Ямале

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) отправила на исследование GPS-навигатор вертолета Ми-26, совершившего жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) 25 апреля. Об этом сообщается на сайте МАК.
Комиссия МАК осмотрела место авиапроисшествия и провела облеты с помощью беспилотников. "С вертолета были демонтированы штатные средства объективного контроля (параметрический и речевой регистраторы), штатный GPS-навигатор, СРПБЗ и мультифункциональный дисплей. Устройства направлены на исследования в лабораторию МАК", - сообщает ведомство.
Сейчас решается вопрос об эвакуации фрагментов воздушного судна на место ответственного хранения. По результатам выполненных работ составлено донесение об авиационном происшествии и направлено в адрес заинтересованных организаций. "Соблюдая санитарно-эпидемиологические ограничения, установленные как на федеральном уровне, так и на уровне Москвы, где находится штаб-квартира МАК, комиссия по расследованию данного происшествия, как и другие комиссии МАК, продолжают свою работу в непрерывном режиме", - отметили в комитете.
Утром 25 апреля при заходе на вынужденную посадку на площадку Русского газопромыслового месторождения в Тазовском районе ЯНАО вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку. Борт следовал по маршруту поселок Уренгой - месторождение Ванкор (Красноярский край). На борту вертолета находились 8 человек, пострадали шестеро.