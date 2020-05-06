МАК изучит данные GPS-навигатора вертолета, совершившего жесткую посадку на Ямале

Комиссия МАК осмотрела место авиапроисшествия и провела облеты с помощью беспилотников. "С вертолета были демонтированы штатные средства объективного контроля (параметрический и речевой регистраторы), штатный GPS-навигатор, СРПБЗ и мультифункциональный дисплей. Устройства направлены на исследования в лабораторию МАК", - сообщает ведомство.

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) отправила на исследование GPS-навигатор вертолета Ми-26, совершившего жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) 25 апреля. Об этом сообщается на сайте МАК.

Сейчас решается вопрос об эвакуации фрагментов воздушного судна на место ответственного хранения. По результатам выполненных работ составлено донесение об авиационном происшествии и направлено в адрес заинтересованных организаций. "Соблюдая санитарно-эпидемиологические ограничения, установленные как на федеральном уровне, так и на уровне Москвы, где находится штаб-квартира МАК, комиссия по расследованию данного происшествия, как и другие комиссии МАК, продолжают свою работу в непрерывном режиме", - отметили в комитете.

Утром 25 апреля при заходе на вынужденную посадку на площадку Русского газопромыслового месторождения в Тазовском районе ЯНАО вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку. Борт следовал по маршруту поселок Уренгой - месторождение Ванкор (Красноярский край). На борту вертолета находились 8 человек, пострадали шестеро.