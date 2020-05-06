Челябинская область планирует увеличить экспорт сельхозпродукции в 2020 году на четверть

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Экспорт сельхозпродукции Челябинской области в 2020 году может составить $170 млн, это на четверть больше, чем в 2019 году - $134 млн, сообщил замгубернатора региона Сергей Сушков в среду.

"Мы в прошлом году поставили продукции на экспорт на $134 млн, в этом году у нас [плановый] показатель $170 млн. Прирост по прошлому году составил плюс 26 млн - это 24%", - сказал он в ходе совещания у полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

Замгубернатора отметил, что с учетом решения коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по введению временных ограничений на экспорт критически важных товаров в третьи страны, часть контрактов находится под угрозой. "Однако в этом году с учетом решения федеральной службы по ветеринарному и санитарному надзору, а также коллегии ЕЭК, мы приостановили поставку ряда экспортных товаров по контрактам на территорию других государств. Соответственно, те контракты, которые были заключены с учетом федеральных показателей, находятся под угрозой в том случае, если мы и дальше не сможем иметь возможность поставлять крупы и муку на экспорт", - сказал он.

Ранее коллегия ЕЭК приняла решение о введении второго пакета мер, направленных на установление временного запрета на вывоз из стран Евразийского экономического союза отдельных видов продовольственных товаров. Среди товаров, запрещенных к экспорту, - репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков. Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса. Вывоз этих товаров запрещен до 30 июня 2020 года.

По данным властей общая выручка от реализации сельхозпродукции в 2019 году составила 125 млрд рублей. В 2020 году планируется увеличить посевную площадь на 17 тыс. га - до 1,25 млн га, а также изменить структуру посева с увеличением пшеницы и высокомаржинальных масличных структур, которые идут на экспорт.

Губернатор региона Алексей Текслер сообщал ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме - 2019, что власти планируют увеличить экспорт сельхозпродукции Челябинской области к 2024 году до $292 млн в год.