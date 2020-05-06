Ипотечный портфель в Свердловской области в первом квартале 2020 года вырос на 13%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Портфель ипотечных кредитов за первый квартал 2020 года в Свердловской области составил 248 млрд рублей, что на 13% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Несмотря на это, доля просроченной задолженности остается низкой и составляет 0,9%, сообщает в среду пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

"На 1 апреля 2020 года портфель ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) в области составил 248 млрд рублей, что больше на 13%, чем на ту же дату прошлого года", - говорится в сообщении.

При этом, как поясняет начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков, доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам остается низкой и составляет 0,9%.

"Стоит помнить, что если у ипотечного заемщика резко изменилось финансовое положение и ему стало трудно платить по кредиту, то он может воспользоваться возможностью получить отсрочку по платежам. Это можно сделать как по "базовому" закону об ипотечных каникулах, так и по недавно принятому закону, разрешающему гражданам отсрочить на полгода выплаты по займам из-за сокращения доходов на 30% и более", - приводит пресс-служба слова Корикова.

За первый квартал 2020 года в Свердловской области было выдано 10 614 ИЖК на сумму 23 млрд рублей. В марте 2020 года в Свердловской области банки выдали 4 379 ИЖК на сумму 9,6 млрд рублей. Это больше, чем год назад, на 25% по количеству и на 38% - по объему. По сравнению с февралем 2020 года спрос на ИЖК на территории области вырос на 19% по количеству и на 21% - по объему.

Росту ипотечного жилищного кредитования способствовало снижение средневзвешенной ставки. В марте 2020 года она составила 8,8%, что является самым низким показателем в УрФО. Год назад средневзвешенная ставка по ИЖК в Свердловской области составляла 10,4%.