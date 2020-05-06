{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ипотечный портфель в Свердловской области в первом квартале 2020 года вырос на 13%

При этом, по оценке Уральского ГУ Банка России, доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам остается низкой и составляет 0,9%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Портфель ипотечных кредитов за первый квартал 2020 года в Свердловской области составил 248 млрд рублей, что на 13% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Несмотря на это, доля просроченной задолженности остается низкой и составляет 0,9%, сообщает в среду пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

"На 1 апреля 2020 года портфель ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) в области составил 248 млрд рублей, что больше на 13%, чем на ту же дату прошлого года", - говорится в сообщении.

При этом, как поясняет начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков, доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам остается низкой и составляет 0,9%.

"Стоит помнить, что если у ипотечного заемщика резко изменилось финансовое положение и ему стало трудно платить по кредиту, то он может воспользоваться возможностью получить отсрочку по платежам. Это можно сделать как по "базовому" закону об ипотечных каникулах, так и по недавно принятому закону, разрешающему гражданам отсрочить на полгода выплаты по займам из-за сокращения доходов на 30% и более", - приводит пресс-служба слова Корикова.

За первый квартал 2020 года в Свердловской области было выдано 10 614 ИЖК на сумму 23 млрд рублей. В марте 2020 года в Свердловской области банки выдали 4 379 ИЖК на сумму 9,6 млрд рублей. Это больше, чем год назад, на 25% по количеству и на 38% - по объему. По сравнению с февралем 2020 года спрос на ИЖК на территории области вырос на 19% по количеству и на 21% - по объему.

Росту ипотечного жилищного кредитования способствовало снижение средневзвешенной ставки. В марте 2020 года она составила 8,8%, что является самым низким показателем в УрФО. Год назад средневзвешенная ставка по ИЖК в Свердловской области составляла 10,4%.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Вакцинацию детей в Свердловской области возобновят после майских праздников
Речь идет о восстановлении прививок, которые связаны с приемом в детские сады и школы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС