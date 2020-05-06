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75-летие Победы

В Кургане установили памятник кавалеру пяти медалей "За отвагу" Максиму Захарову

Автор памятника - член Союза художников СССР Станислав Голощапов

ТАСС, 6 мая. Бюст единственному в Курганской области кавалеру пяти медалей "За отвагу" Максиму Захарову установлен в Кургане к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации города.

"Сегодня на Аллее славы был установлен бюст солдату Великой Отечественной войны, единственному в Курганской области кавалеру пяти медалей "За отвагу" Максиму Никифоровичу Захарову. Автором памятника Максиму Захарову является известный скульптор, член Союза художников СССР Станислав Голощапов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инициаторами установки памятника стали ветеранские организации города, а муниципалитет поддержал идею и выделил для этого из городского бюджета более 3 млн рублей. Монумент задумывался как часть композиции "Полководец и солдат" и разместился напротив памятника Герою Советского Союза Михаилу Шумилову. Бюст изготовили в сжатые сроки за 1,5 месяца. Его отлили в Ревде Свердловской области, а мраморное основание привезли из Тюмени.

Как отмечают в пресс-службе, осложнил создание памятника тот факт, что в память о герое осталась лишь одна фотография. Поэтому скульптор встретился с дочерью Максима Захарова, которая живет в Шатровском районе Курганской области. "Она очень похожа на него. Поэтому я нашел в ней то, чего мне не хватило для дальнейшей работы", - цитирует пресс-служба Голощапова.

Военные дороги Максима Захарова пролегли от Москвы до Берлина: ему довелось сражаться на пяти фронтах - Западном, Юго-Западном, Калининском, III Украинском и II Белорусском. За войну он получил пять ранений, три из которых были тяжелыми.

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаКурганская область75-летие Победы
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