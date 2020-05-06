Югра направила на поддержку экономики более 46 млрд рублей в связи с пандемией

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 мая. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа направили на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития региона более 46 млрд рублей из-за пандемии коронавируса. В частности, средства пошли на помощь семьям с детьми, пенсионерам, поддержку занятости, строительной сферы, сообщил в своем аккаунте в Instagram заместитель губернатора Югры - директор регионального департамента экономического развития Николай Милькис.
"Чтобы минимизировать негативные последствия пандемии, принят план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития на 2020 год. Объем финансирования на реализацию первого пакета мер составил 46,1 млрд рублей", - написал он.
По его словам, средства направлены, в частности, на поддержку социально незащищенных слоев населения: семей с детьми, многодетных семей, пенсионеров, лиц, уволенных в связи с ликвидацией предприятий. "На поддержку сферы занятости направлено 892,7 млн рублей, строительной отрасли и ЖКК - 5,8 млрд рублей, малого и среднего предпринимательства (МСП) - 1,1 млрд рублей. За время введения в округе режима повышенной готовности, программой льготного кредитования воспользовались 279 субъектов МСП на сумму 7,4 млрд рублей", - написал Милькис.
Он напомнил, что ранее из бюджета Югры выделено 140 млн рублей для предоставления микрозаймов на льготных условиях для предприятий наиболее пострадавших отраслей.
В ХМАО зарегистрировано 537 случаев заражения коронавирусом, 165 человек выздоровели, четверо умерли.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.