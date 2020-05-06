Югра направила на поддержку экономики более 46 млрд рублей в связи с пандемией

"Чтобы минимизировать негативные последствия пандемии, принят план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития на 2020 год. Объем финансирования на реализацию первого пакета мер составил 46,1 млрд рублей", - написал он.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 мая. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа направили на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития региона более 46 млрд рублей из-за пандемии коронавируса. В частности, средства пошли на помощь семьям с детьми, пенсионерам, поддержку занятости, строительной сферы, сообщил в своем аккаунте в Instagram заместитель губернатора Югры - директор регионального департамента экономического развития Николай Милькис.

По его словам, средства направлены, в частности, на поддержку социально незащищенных слоев населения: семей с детьми, многодетных семей, пенсионеров, лиц, уволенных в связи с ликвидацией предприятий. "На поддержку сферы занятости направлено 892,7 млн рублей, строительной отрасли и ЖКК - 5,8 млрд рублей, малого и среднего предпринимательства (МСП) - 1,1 млрд рублей. За время введения в округе режима повышенной готовности, программой льготного кредитования воспользовались 279 субъектов МСП на сумму 7,4 млрд рублей", - написал Милькис.

Он напомнил, что ранее из бюджета Югры выделено 140 млн рублей для предоставления микрозаймов на льготных условиях для предприятий наиболее пострадавших отраслей.

В ХМАО зарегистрировано 537 случаев заражения коронавирусом, 165 человек выздоровели, четверо умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.