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Пандемия коронавируса нового типа

В Тюмени коронавирус выявили у 35 пациентов тубдиспансера

Они изолированы на отдельном этаже медучреждения

ТАСС, 7 мая. Очаг заражения коронавирусом зарегистрирован в областном противотуберкулезном диспансере в Тюмени. Заразились 35 пациентов, сообщили в четверг ТАСС в оперативном штабе региона по борьбе с коронавирусом.

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"Изолированы на отдельном этаже на сегодня 35 пациентов. Они получают все необходимое лечение в соответствии с действующими рекомендациями, а также получают лечение по сопутствующим своим заболеваниям", - сказали в штабе.

В оперштабе уточнили, что параллельно диагноз подтвердился у пяти медработников, которые проходят лечение в Областной инфекционной клинической больнице.

Всего в Тюменской области выявлено 658 человек с коронавирусом, выздоровели 225, умерли четверо.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия коронавируса нового типа
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