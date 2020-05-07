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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор выявил санитарные нарушения на 35% свердловских предприятий пищепрома

Основные из них - отсутствие масок и дезинфицирующих средств, а также входного контроля при приеме сотрудников на работу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области зафиксировало нарушения санитарно-эпидемиологических норм на 35% предприятий пищевой промышленности из 3,5 тыс. проверенных в условиях действия ограничительных мер. Об этом в четверг сообщила главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания и защиты прав потребителей на потребительском рынке продуктов питания управления Олеся Андреева в пресс-центре ТАСС-Урал.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, предприятия общественного питания работают в определенном режиме, то есть доставка на дом или через окно раздачи при выдаче потребителю без посещения помещения. В рамках текущего мониторинга проводится надзор за действующими объектами и на сегодняшний день обследовано более 10 тыс. объектов на территории Свердловской области. В том числе, обследованы около 3,5 тыс. предприятий пищевой промышленности - это общепит, торговля и промышленность. В 35% случаях были установлены нарушения, по протоколам административные штрафы вынесены более чем на 6,5 млн рублей", - сказала Андреева.

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Основные нарушения, по словам Андреевой, это несоблюдение со стороны компаний правил профилактики новой коронавирусной инфекции, отсутствие масок и дезинфицирующих средств, а также входного контроля при приеме сотрудников на работу. Так, компании должны обращать внимание на инструктаж сотрудника, транспортное средство, используемое для доставки, упаковочный материал, на термосумки и контейнеры и соблюдение температурных условий. Персонал, по ее словам, должен пройти медицинский осмотр, гигиеническое обучение, вакцинацию, у сотрудника должна быть личная медкнижка.

Потребитель со своей стороны должен проконтролировать, чтобы сотрудник, доставляющий еду, был в маске, в чистой форменной одежде, перчатках и имел с собой антисептик для рук. На месте курьер должен по возможности оставить товар у двери, отойти на 1,5 метра, созвониться, чтобы исключить личный контакт с клиентом. В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области контролируют работу курьеров по поступившим обращениям: осуществляется выезд, запрашиваются документы, также возможно проведение дистанционного надзора в рамках видео- и аудиосвязи.

Основатель группы компаний "PRO" Андрей Гончаров в свою очередь отметил, что во время пандемии возрос интерес к работе курьером, "сейчас это очень престижная профессия со стабильной заработной платой". Службы доставки получают до 30% прибыли от заказов. Гончаров уточнил, что это стало проблемой для бизнес-сообщества и рестораторов: "Тот, кто готовит и несет основные издержки, получает меньше, чем тот, кто попал в смартфон и доставляет".

Во время пандемии стало понятно, что сфера кейтеринга - одна из самых проблемных в системе бизнеса на Урале, отметил заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. "Первые недочеты, которые были понятны, это отсутствие опыта в онлайн-торговле, отсутствие опыта в различных курьерских доставок. <…> Cтали выигрывать те бизнесы, у которых был свой мощной сайт, в идеале, соглашения со службами доставки. У кого не было сайта, они просто закрылись", - уточнил Пиличев.

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РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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