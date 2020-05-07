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На Урале создадут арт-платформу для молодых художников и критиков современного искусства

К участию в реализации онлайн-проекта привлекли экспертов из Швеции, Норвегии и Нидерландов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Синара" организует онлайн-платформу для уральских молодых художников и критиков современного искусства с участием экспертов из Швеции, Норвегии и Нидерландов. Четыре лучших участника получат отзывы от иностранных экспертов и возможность быть представленными на международном уровне, сообщила в четверг в Уральском региональном центре ТАСС исполнительный директор фонда Наталья Чащухина.

"Мы надеемся подготовить не менее 20 публикаций от молодых критиков и разместить их на <...> новой арт-платформе [для продвижения современного уральского искусства] - буквально на днях она должна будет открыться, <...> будут первые публикации. Для молодых авторов это шанс не только научиться писать, получить экспертные знания от международных тьюторов, но и получить хорошую продуктивную публикацию и гонорар за нее. <...> [А] для четырех молодых художников будет уникальный шанс, когда международные эксперты напишут о них первые критические монографии. И будут печатные публикации: то есть у них будут свои первые издания, которые они потом смогут тиражировать и благодаря которым смогут быть представлены и на международной арене", - рассказала она, уточнив, что для участия в проекте необходимо пройти конкурсный этап, заявки на который принимаются до 11 мая.

Чащухина отметила, что, несмотря на ситуацию с коронавирусом, фонду удалось привлечь к участию в реализации проекта международных экспертов в области современного искусства из Швеции, Норвегии и Нидерландов. Они также проведут для участников цикл мастер-классов онлайн. "Эксперты будут объяснять и художникам, и критикам то, как взаимодействовать, как выражать свои мысли об искусстве. <...> В ходе этого проекта мы объединяем сразу несколько групп - это молодые начинающие авторы, критики, кто хотел бы или кто пытается писать о современном искусстве и современные уральские художники", - пояснила она.

Проект планируют реализовать в течение года, запланированы также выставки работ участников, приезд на Урал международных экспертов в случае изменения ситуации с пандемией.

Благотворительный фонд "Синара" является оператором благотворительной деятельности крупных компаний и предприятий Свердловской области: Трубной металлургической компании, Северского и Синарского трубных заводов, Группы "Синара", АО "Синара-Транспортные машины", СКБ-банка.

Теги
РоссияСвердловская область
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