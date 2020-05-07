Цуканов сообщил, что выплаты в честь 75-летия Победы получили почти 100% ветеранов в УФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Федеральные выплаты в 75 и 50 тыс. рублей перечислены почти 100% ветеранов и тружеников тыла в Уральском федеральном округе (УФО). Также осталось вручить медали чуть более 1% ветеранов, сообщил в четверг на заседании Совета руководителей законодательных органов округа полпред президента РФ Николай Цуканов.

"Установлены выплаты в размере 75 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны и 50 тыс. рублей труженикам тыла. Учреждена памятная медаль, которая вручается ветеранам. К настоящему времени в УФО юбилейные выплаты получили 67 724 ветерана, или 99,8% от общего числа. К 9 мая выплаты должны быть завершены полностью. Юбилейные медали получили 62 764 ветерана, 726 медалей надо вручить", - сказал Цуканов.

По его словам, в Ямало-Ненецком автономном округе все медали уже вручены. Также в регионах округа установлены выплаты из регионального бюджета, самые большие также на Ямале - от 45 тыс. вдовам участников войны, до 105 тыс. ветеранам. В целом, Цуканов отметил, что работа по перечислению выплат и вручению медалей выполнена, несмотря на особые условия из-за коронавируса.