У шести воспитанников детского реабилитационного центра на Урале выявили коронавирус

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Шесть воспитанников реабилитационного центра для несовершеннолетних "Каравелла" в Екатеринбурге заразились коронавирусом. Дети находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили ТАСС в оперативном штабе по Свердловской области в четверг.

"Несмотря на принятые меры, у воспитанницы центра в одном из расположенных отдельно корпусов учреждения выявлен и подтвержден COVID-19. <…> После проведения постконтактного тестирования было подтверждено еще пять случаев заболевания у воспитанников. Заболевание у всех протекает бессимптомно, все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, получают необходимое лечение", - сказали в оперштабе.

Там отметили, что в центре приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности. "В частности, "Каравелла", как и все стационарные учреждения социального обслуживания Свердловской области, перешла на закрытый режим работы", - отметили в оперштабе.