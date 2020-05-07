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В Сургуте задержали мужчину, стрелявшего в воздух во дворе жилого дома

Он пояснил сотрудникам полиции, что не употреблял спиртные напитки, находился дома с супругой и у него внезапно возникло желание пострелять без определенной цели
Описание
© Снимок с видео ГУ МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) задержали местного жителя, стрелявшего в воздух во дворе жилого дома. В отношении него составлены административные протоколы по статьям о стрельбе из оружия вне отведенных мест и о нарушении режима самоизоляции, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой неизвестный во дворе жилого дома в Сургуте по проспекту Дружбы производит из оружия несколько выстрелов в воздух.

"Сотрудники полиции установили личность гражданина. Им оказался 30-летний житель Сургута, который осуществил стрельбу из охолощенного пистолета вне отведенного для этого места. Как пояснил мужчина, он не употреблял спиртные напитки, находился дома с супругой и у него внезапно возникло желание пострелять без определенной цели", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мужчина раскаивается в содеянном, его оружие направленно на экспертизу. В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.16. КоАП РФ ("Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или вне отведенных для этого местах"), а также за нарушение режима обязательной самоизоляции по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения").

Ранее мужчина, по данным полиции, неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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