Фонд "Синара" начал сбор заявок на грантовый конкурс соцпроектов с бюджетом в 9 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Синара" начал прием заявок на грантовый конкурс социальных проектов некоммерческих организаций (НКО): участники из Свердловской, Волгоградской, Ростовской и Оренбургской областей могут выиграть до 200 тыс. рублей, общий фонд составит порядка 9 млн рублей. Об этом сообщила в четверг в уральском региональном центре ТАСС исполнительный директор фонда Наталья Чащухина.

"По 31 мая мы принимаем заявки. <...> Второй этап пройдет в декабре. Направление конкурса мы сохранили - посвятили спорту, реабилитации детей, профилактике социального сиротства, экологии. <...> Можно получить поддержку до 200 тыс. рублей, <...> в бюджете у нас заложено около 9 млн рублей на год на все четыре области - эта сумма, конечно, значительная", - сказала она, уточнив, что принимаются заявки от НКО в Свердловской, Волгоградской, Ростовской и Оренбургской областях.

Чащухина отметила, что в прошлом году среди победителей конкурса оказалось много проектов, направленных на помощь и поддержку детей с расстройством аутистического спектра, на реализацию реабилитационных занятий, спортивных мероприятий, организацию инклюзивных пространств, культурных мероприятий. "Я помню очень интересный красивый проект из Полевского (Свердловская область - прим. ТАСС) "Тепло души в моих руках": там открылась гончарная мастерская для детей, и это стало новым направлением в местной художественной школе", - поделилась она.

По словам Чащухиной, за 10 лет фонд поддержал грантами почти 300 проектов. Благотворительный фонд "Синара" является оператором благотворительной деятельности крупных компаний и предприятий Свердловской области: Трубной металлургической компании, Северского и Синарского трубных заводов, Группы "Синара", АО "Синара - Транспортные машины", СКБ-банка.