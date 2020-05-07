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Пандемия коронавируса нового типа

В тюменском оперштабе заявили о выздоровлении части заразившихся COVID-19 в тубдиспансере

Оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом ранее сообщал о выявлении инфекции у 35 пациентов медучреждения

ТАСС, 7 мая. Часть заразившихся коронавирусом пациентов в областном противотуберкулезном диспансере в Тюмени выздоровели. На данный момент из 35 пациентов излечились 16 человек, результаты анализов ждут еще 19 человек, говорится в сообщении, распространенном в четверг оперативным штабом региона по борьбе с коронавирусом.

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"На сегодня из 35 изолированных в областном противотуберкулезном диспансере пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тюмени выздоровели и выписаны из этого отделения 16 пациентов. Все они получили дважды отрицательный результат анализа. Остальные 19 человек ждут результатов, состояние у всех стабильное, пациенты получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что очаг заражения коронавирусом был обнаружен в тубдиспансере. Инфекция была выявлена у 35 пациентов, которые изолированы на одном из этажей учреждения, еще пять медиков лечились от коронавируса областной инфекционной клинической больнице.

Всего в Тюменской области выявлено 683 человек с коронавирусом, выздоровели 267, умерли пятеро.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия коронавируса нового типа
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