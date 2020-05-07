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Пандемия коронавируса нового типа

Курганские школы завершат учебный год досрочно из-за ситуации с коронавирусом

Для школьников с 1 по 8 классы при пятидневной неделе региональные власти рекомендовали завершить обучение 22 мая
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© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 7 мая.  Департамент образования и науки Курганской области рекомендовал досрочно завершить учебный год для школьников региона из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе губернатора области.

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"В Курганской области учебный год в школах завершится раньше. Для школьников с 1 по 8 классы при пятидневной неделе рекомендовано завершить обучение 22 мая, 23 мая на каникулы уйдут ученики, которые учатся шесть дней в неделю. Дольше всех будут заниматься старшеклассники: 9-11 классы при пятидневной учебной неделе - до 29 мая, при шестидневной учебной неделе - до 30 мая. Соответствующие рекомендации распространил Департамент образования и науки для школ области", - говорится в сообщении. Как уточняется, решение принято в соответствии с указом президента "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции".

В Курганской области зафиксирован 71 случай новой коронавирусной инфекции, 24 человека выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 2 115 человек, из них 319 контактных с заболевшими. Снято с медицинского наблюдения за весь период 5 445 человек.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия коронавируса нового типа
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