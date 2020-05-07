Штандарты фронтов Великой Отечественной войны впервые провезут 8 мая по Екатеринбургу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Уникальная автоколонна со штандартами фронтов Великой Отечественной войны и знаменами воинских частей, сформированных на территории Свердловской области в годы войны, впервые проедет 8 мая по центральным улицам Екатеринбурга. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа в четверг.

"Начало движения автоколонны в 10:15 (08:15 мск) от штаба Центрального военного округа. В составе колонны десять армейских автомобилей "УАЗ", украшенных символикой Дня Победы. Замыкает автоколонну автомобиль с точной копией Знамени Победы - штурмовым флагом 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженным 1 мая 1945 года на крыше здания Рейхстага военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантарией", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что водители будут одеты в форму военных лет: брюки галифе, гимнастерки, пилотки и хромовые сапоги. Машины пройдут по проспекту Ленина через Площадь 1905 года, затем по улице Московской до улицы Симферопольской.