Суд оставил под арестом экс-чиновника челябинской мэрии Пашкова по делу о взятке

ТАСС, 7 мая. Челябинский областной суд отклонил апелляцию защиты бывшего начальника управления капитального строительства городской администрации Евгения Пашкова и оставил его под арестом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

12 декабря 2019 года Центральный районный суд Челябинска по ходатайству следователя арестовал по обвинению в получении взятки бывшего главу города Евгения Тефтелева и бывшего начальника управления капитального строительства городской администрации Пашкова, позже меру пресечения Тефтелеву заменили на домашний арест. Тефтелев заключил досудебное соглашение.

"Челябинский областной суд 6 мая 2020 года, рассмотрев апелляционные жалобы защитников обвиняемого Евгения Пашкова, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 3 апреля. Данным постановлением продлен срок содержания под стражей обвиняемого до 10 июня 2020 года", - сообщили в суде.

По данным следствия, подозреваемые в коррупции экс-чиновники в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Источник ТАСС, близкий к следствию, сообщал, что дело может быть связано с злоупотреблениями при строительстве детских садов в Челябинске.