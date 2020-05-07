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Пандемия коронавируса нового типа

Число вывезенных под Екатеринбург рабочих с коронавирусом увеличилось до 175

Диагноз подтвердился еще у 34 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Число зараженных коронавирусом вахтовиков, которые были вывезены в Свердловскую область со стройплощадки в селе Белокаменка под Мурманском, выросло до 175. За сутки диагноз подтвердился еще у 34 человек, сообщили в четверг ТАСС в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Ранее в Свердловскую область со стройплощадки в Мурманской области вывезли более 300 вахтовиков из разных регионов России, у которых первые тесты на коронавирус были отрицательными. Все они были помещены в обсерватор на территории санатория "Обуховский". 29 апреля анализы подтвердили коронавирус у первых 18 вахтовиков, 1 мая сообщалось о 114 случаях заражения.

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"Всего на территории санатория, по данным на 7 мая, зафиксированы 175 случаев ", - сказали в штабе, уточнив, что за сутки прирост составил 34 человека.

В Белокаменке под Мурманском на стройке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений произошла вспышка коронавируса, на данный момент известно о более чем 1,9 тысячи человек. Всего в строительстве занято около 11 тысяч рабочих, из них 4,6 тысячи - рабочие подрядной организации "Велесстрой".

В Свердловской области в настоящее время зарегистрировано 1 429 случаев коронавируса. Вылечено 243 человека. Состояние 15 госпитализированных с COVID-19 оценивается как тяжелое, 59 - как средней степени тяжести, остальных - как удовлетворительное, три человека умерли.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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