Число вывезенных под Екатеринбург рабочих с коронавирусом увеличилось до 175

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Число зараженных коронавирусом вахтовиков, которые были вывезены в Свердловскую область со стройплощадки в селе Белокаменка под Мурманском, выросло до 175. За сутки диагноз подтвердился еще у 34 человек, сообщили в четверг ТАСС в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Ранее в Свердловскую область со стройплощадки в Мурманской области вывезли более 300 вахтовиков из разных регионов России, у которых первые тесты на коронавирус были отрицательными. Все они были помещены в обсерватор на территории санатория "Обуховский". 29 апреля анализы подтвердили коронавирус у первых 18 вахтовиков, 1 мая сообщалось о 114 случаях заражения.
"Всего на территории санатория, по данным на 7 мая, зафиксированы 175 случаев ", - сказали в штабе, уточнив, что за сутки прирост составил 34 человека.
В Белокаменке под Мурманском на стройке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений произошла вспышка коронавируса, на данный момент известно о более чем 1,9 тысячи человек. Всего в строительстве занято около 11 тысяч рабочих, из них 4,6 тысячи - рабочие подрядной организации "Велесстрой".
В Свердловской области в настоящее время зарегистрировано 1 429 случаев коронавируса. Вылечено 243 человека. Состояние 15 госпитализированных с COVID-19 оценивается как тяжелое, 59 - как средней степени тяжести, остальных - как удовлетворительное, три человека умерли.