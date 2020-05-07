Число вывезенных под Екатеринбург рабочих с коронавирусом увеличилось до 175

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Число зараженных коронавирусом вахтовиков, которые были вывезены в Свердловскую область со стройплощадки в селе Белокаменка под Мурманском, выросло до 175. За сутки диагноз подтвердился еще у 34 человек, сообщили в четверг ТАСС в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Ранее в Свердловскую область со стройплощадки в Мурманской области вывезли более 300 вахтовиков из разных регионов России, у которых первые тесты на коронавирус были отрицательными. Все они были помещены в обсерватор на территории санатория "Обуховский". 29 апреля анализы подтвердили коронавирус у первых 18 вахтовиков, 1 мая сообщалось о 114 случаях заражения.