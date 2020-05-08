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Пандемия коронавируса нового типа

Ограничительные меры из-за коронавируса в Свердловской области продлят до 18 мая

Режим повышенной готовности действует в регионе с 18 марта
Сотрудники полиции патрулируют городской пляж на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Сотрудники полиции патрулируют городской пляж на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Власти Свердловской области продлят ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, на неделю - до 18 мая. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Евгений Куйвашев в официальном аккаунте в Instagram.

"Я принял решение продлить действие ограничительных мер еще на неделю - до 18 мая. Указ подпишу в понедельник. Мы продолжим отслеживать динамику по распространению коронавируса, и еще через неделю в зависимости от ситуации будет принято решение о продлении или о смягчении ограничительных мер", - написал Куйвашев.

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Режим повышенной готовности введен в Свердловской области с 18 марта, он включает в себя в том числе самоизоляцию и социальное дистанцирование для жителей региона, закрытие торговых центров и заведений общепита. В Свердловской области также действует масочный режим.

По данным на 8 мая, в регионе зарегистрировано 1 584 случая новой коронавирусной инфекции. Врачи оценивают состояние 14 пациентов как тяжелое, 34 - средней тяжести, остальных - удовлетворительное. Выписаны 292 человека, умерли трое.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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