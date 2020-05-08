Ограничительные меры из-за коронавируса в Свердловской области продлят до 18 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Власти Свердловской области продлят ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, на неделю - до 18 мая. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Евгений Куйвашев в официальном аккаунте в Instagram.

"Я принял решение продлить действие ограничительных мер еще на неделю - до 18 мая. Указ подпишу в понедельник. Мы продолжим отслеживать динамику по распространению коронавируса, и еще через неделю в зависимости от ситуации будет принято решение о продлении или о смягчении ограничительных мер", - написал Куйвашев.