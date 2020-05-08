Коронавирус подтвердили у семи сотрудников госпиталя ветеранов войн на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у семи работников медицинского персонала в госпитале ветеранов войн в Екатеринбурге. Об этом в ходе брифинга в пятницу сообщил главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

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"Там [в госпитале ветеранов войн] есть случаи заболевания среди медицинского персонала. По последним данным - семь медицинских работников", - сказал Козловских отметив, что все зараженные установлены и изолированы.

В Свердловской области на данный момент не зафиксировано случаев заражения коронавирусом среди ветеранов.

Свердловский областной клинический госпиталь - многопрофильное высокотехнологичное специализированное медицинское учреждение, крупнейший госпиталь ветеранов войн в России с 1941 года ежедневно помогает нуждающимся в помощи пациентам.