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Пандемия коронавируса нового типа

Режим самоизоляции в Югре продлили до 31 мая

Кроме того, для учащихся 1-4 классов в округе учебный год завершится 18 мая.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 мая. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова продлила режим обязательной самоизоляции до 31 мая. Об этом она сообщила в пятницу в ходе заседания оперативного штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией.

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"В целях нераспространения новой коронавирусной инфекции в автономном округе продлевается режим самоизоляции до 31 мая включительно. Для учащихся 1-4 классов учебный год завершается до 18 мая. Учащиеся 5-11 классов завершают учебный год в соответствии с действующим графиком образовательного процесса в дистанционном формате", - сказала глава региона.

Также она напомнила, что в регионе с 12 мая введен обязательный масочный режим, который будет действовать в том числе в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования.

В ХМАО зарегистрировано 583 случая заражения коронавирусом, 189 человек выздоровели, четверо умерли.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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