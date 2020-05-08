В Тюменской области коронавирусом заражены 99 медиков

ТАСС, 8 мая. Коронавирус обнаружен за все время борьбы с инфекцией в Тюменской области у 99 сотрудников больниц. Среди заразившихся есть как врачи, так и средний и обслуживающий персонал, сообщила в пятницу на брифинге заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

"Это 99 человек: 32 врача и 49 человек - средний медперсонал, оставшиеся - санитарки, обслуживающий персонал, буфетчики. Есть один тяжелый случай, это медсестра, которая находится в Областной клинической больнице № 1 на аппарате ИВЛ", - сказала она.

Кузнечевских добавила, что коронавирус у медиков был обнаружен в четырех медучреждениях. Наиболее массовый очаг - в медико-санитарной части "Нефтяник", где заразились 27 медиков, не считая пациентов.

Всего в Тюменской области выявлено 707 случаев заражения, 284 человека выздоровели, пять умерли.