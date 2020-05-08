В Екатеринбурге убит адвокат

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве адвоката в Екатеринбурге. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Убийство было совершено в пятницу. "Сыщикам уголовного розыска удалось раскрыть это преступление и задержать подозреваемого по горячим следам. Какие-либо подробности пока что не разглашаются в интересах следствия, которое проводится нашими коллегами из Следственного комитета", - сказал Горелых.

В региональном следственном управлении СК РФ пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ ("Убийство").

"С участием подозреваемого, давшего признательные показания, проводятся следственные действия. Согласно предварительным данным расследования, убийство совершено в ходе бытовой ссоры", - уточнили в ведомстве.