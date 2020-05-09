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75-летие Победы

Автоколонна с реконструкцией событий войны проехала по Екатеринбургу

На 11 военных грузовиках установили платформы-баннеры с изображениями основных этапов Великой Отечественной войны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Колонна из 11 военных грузовиков проехала по центральным улицам Екатеринбурга, представив выставку-реконструкцию основных исторических событий времен Великой Отечественной "Фронтовой путь от 1941 года до Победы".

На каждом из грузовиков, скорость которых не превышает 10 км/ч, находится платформа-баннер с изображением одного из основных этапов Великой Отечественной войны: битва под Москвой, оборона Ленинграда и Севастополя, Сталинградская битва, взятие Берлина. По замыслу организаторов из Центрального военного округа, колонна создает непрерывную картину войны: от 22 июня 1941 до 9 мая 1945 года.

Роли фронтовиков исполняют артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа, они в одежде времен Великой Отечественной войны: пилотках, шапках-ушанках, ватниках и брюках галифе изображают собирательные образы героев-фронтовиков - девушку-радистку и зенитчицу, партизана, матроса, политрука, поднимающего батальон в атаку и лыжника в маскхалатах.

Колонну приветствуют прохожие на центральных улицах и выглядывающие из окон жители домов.

"Корень этой идеи в первомайских демонстрациях, в передвижных выставках, но сходство только в формате колонны. В остальном мы используем совершенно новые методы и получаем мобильное театрализованное представление. С одной стороны, получается очень компактно, потому что каждая машина рассказывает об отдельном эпизоде, событии войны, о городе-герое. В то же время нам удалось наполнить каждый из кусочков содержанием и принести в город дух праздника", - рассказал ТАСС художественный руководитель ансамбля песни и пляски Центрального военного округа Антон Шолохов.

Теги
РоссияСвердловская область75-летие Победы
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