На Урале установили памятники двум летчикам-асам Великой Отечественной войны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Монтаж памятников двум выдающимся летчикам Великой Отечественной войны Григорию Речкалову и Михаилу Одинцову завершили в Музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме Свердловской области. Памятники героям стали частью оформления внешнего облика нового выставочного центра "Крылья Победы", сообщили ТАСС в сууботу в пресс-службе музейного комплекса.

"В Музейном комплексе УГМК близится к завершению строительство нового выставочного центра "Крылья Победы". Его экспозиция будет посвящена истории советской авиации и подвигу наших летчиков в годы Великой Отечественной войны. 9 мая завершен монтаж входной группы выставочного центра - ее украсили памятники двум выдающимся летчикам - Григорию Речкалову и Михаилу Одинцову", - рассказали в пресс-службе.

Бюсты летчиков уже установлены в некоторых городах Свердловского области. Так, бюст Михаила Одинцова находится в Екатеринбурге напротив Суворовского училища, а бюст Григория Речкалова еще при жизни летчика был установлен в поселке Зайково. В 2012 году еще один бюст появился в Ирбите на Аллее Героев. А в 2020 году, к 100-летию со дня рождения, бюст Речкалова открыли в поселке Бобровский.

"Однако памятники этим героям появились на Урале впервые. Памятники являются не только достойным украшением входной группы нового музея, но и напоминанием о боевых подвигах наших земляков в годы войны. Судьбы этих героев удивительно схожи. Жизнь обоих была связана с Уралом, Григорий Речкалов является уроженцем Свердловской области, а Михаил Одинцов - Пермского края, но в 1935 г. переехал в Свердловск, оба упрямо шли к осуществлению своей мечты, оба стали дважды Героями Советского Союза", - уточнили в музее.

Как рассказал ТАСС директор литейной мастерской Иван Дубровин, где изготовили памятники, работа над ними длилась год. "В это время Александр Анатольевич [скульптор Александр Кокотеев] непосредственно у нас в мастерской создавал эти два памятника. Работа велась очень скрупулезно - скульптор приложил немало усилий, чтобы собрать материалы и максимально точно передать и портретное сходство, и обмундирование. Мы хотели для наших героев действительно достойное произведение. Старались все завершить к 9 мая, была задумка, что именно 75 лет Победы наши герои встретят на своем почетном месте", - отметил Дубровин.

Размер скульптур - примерно 3,5 м. Установлены памятники на колоннах высотой приблизительно 6,4 м. "У этих памятников есть особенность. Они так спроектированы, что принадлежат фасаду музея и украшают фасад, но в то же время они - самостоятельные единицы, они на полтора метра оторваны от самого здания. Можно посмотреть вкруговую эту скульптуру, сбоку и сзади. Такое объемно-пространственной решение получилось. И вблизи можно смотреть, и издалека, с дороги, когда едете в Екатеринбург", - рассказал автор.

О героях

Григорий Андреевич Речкалов российский летчик-истребитель, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза (1943, 1944). В Великую Отечественную войну командир гвардейского истребительного авиаполка. Совершил 415 боевых вылетов, сбил 48 самолетов противника лично и шесть - в группе.

Михаил Петрович Одинцов российский летчик, гвардии майор, дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). В годы Великой Отечественной войны командир штурмовой эскадрильи, заместитель командира штурмового авиаполка. Совершил более 200 боевых вылетов.