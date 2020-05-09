В Екатеринбурге артиллеристы провели праздничный салют, посвященный Дню Победы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Военнослужащие салютной батареи Центрального военного округа произвели 30 залпов в Екатеринбурге в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Расчеты исторических пушек ЗИС-3, которые располагались в центральном парке имени Маяковского в Екатеринбурге, дали залпы с интервалом в 30 секунд, задавая темп пусков 500 салютных изделий типа "Вега", "Ассоль", "Фиалка". Место салюта до последнего сохранялось в тайне, чтобы не вызвать массовых собраний в условиях самоизоляции.

Вечером жители приняли участие в акции "Песня Победы". Участие в ней, как отмечается на сайте управления культуры Екатеринбурга, приняли представители различных диаспор города - казахи, украинцы, чуваши и другие, а также солисты Свердловского театра музыкальной комедии и Театра эстрады, Уральского народного хора, педагоги и учащиеся детских школ искусств Екатеринбурга. Замглавы Екатеринбурга Екатерина Куземка сказала ТАСС, что от жителей города и Свердловской области в целом поступило много заявок на участие в акции.

"Екатеринбург стал инициатором акции, которую мы планировали провести в городе еще до эпидемии: мы хотели, чтобы "Бессмертный полк" в конце своего шествия вышел на Екатеринбург-арену, планировали хором спеть песню "День Победы" как песню, которая символизирует для многих поколений 9 Мая. К сожалению, пандемия изменила наши планы, мы совместно с Музеем Победы в Москве <...> решили трансформировать эту идею Екатеринбурга в онлайн-марафон, где каждый житель страны и даже зарубежья мог бы спеть эту песню и поучаствовать в установлении рекорда России на самое массовое исполнение этой песни", - поделилась она.