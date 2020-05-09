{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

В Екатеринбурге артиллеристы провели праздничный салют, посвященный Дню Победы

Вечером жители города приняли участие в акции "Песня Победы"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Военнослужащие салютной батареи Центрального военного округа произвели 30 залпов в Екатеринбурге в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Расчеты исторических пушек ЗИС-3, которые располагались в центральном парке имени Маяковского в Екатеринбурге, дали залпы с интервалом в 30 секунд, задавая темп пусков 500 салютных изделий типа "Вега", "Ассоль", "Фиалка". Место салюта до последнего сохранялось в тайне, чтобы не вызвать массовых собраний в условиях самоизоляции.

Вечером жители приняли участие в акции "Песня Победы". Участие в ней, как отмечается на сайте управления культуры Екатеринбурга, приняли представители различных диаспор города - казахи, украинцы, чуваши и другие, а также солисты Свердловского театра музыкальной комедии и Театра эстрады, Уральского народного хора, педагоги и учащиеся детских школ искусств Екатеринбурга. Замглавы Екатеринбурга Екатерина Куземка сказала ТАСС, что от жителей города и Свердловской области в целом поступило много заявок на участие в акции.

"Екатеринбург стал инициатором акции, которую мы планировали провести в городе еще до эпидемии: мы хотели, чтобы "Бессмертный полк" в конце своего шествия вышел на Екатеринбург-арену, планировали хором спеть песню "День Победы" как песню, которая символизирует для многих поколений 9 Мая. К сожалению, пандемия изменила наши планы, мы совместно с Музеем Победы в Москве <...> решили трансформировать эту идею Екатеринбурга в онлайн-марафон, где каждый житель страны и даже зарубежья мог бы спеть эту песню и поучаствовать в установлении рекорда России на самое массовое исполнение этой песни", - поделилась она.

Теги
РоссияСвердловская область75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Самолет с 63 вахтовиками Чаяндинского месторождения прибыл из Якутии в Челябинск
Всего двумя рейсами из Якутии доставлен 161 челябинский вахтовик
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС