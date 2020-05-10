{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Тюменской области сдадут в срок строящиеся соцобъекты, несмотря на пандемию

В данный момент в регионе возводятся 10 школ и пять детских садов, их строительство идет по графику или с его опережением

ТАСС, 10 мая. В Тюменской области сдадут в срок строящиеся социальные объекты, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявили в воскресенье в оперативном штабе региона со ссылкой на заместителя губернатора и начальника Главного управления строительства региона Сергея Шустова.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Все строящиеся соцобъекты, несмотря на пандемию, будут сданы в срок. Об этом рассказал заместитель губернатора региона, начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов", - говорится в сообщении. Уточняется, что строительство таких объектов идет по графику либо с опережением срока.

Сейчас в регионе строится 10 школ, в Тюмени - пять детских садов. Также в этом году планируется начать возведение еще 18 детских садов и 26 школ.

В Тюменской области, по последним данным оперативного штаба региона, зафиксировано 730 случаев коронавируса, 5 человек умерли, 293 - выздоровели. Сейчас лечение проходят 432 пациента, у большинства болезнь протекает в легкой форме.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Самолет с 63 вахтовиками Чаяндинского месторождения прибыл из Якутии в Челябинск
Всего двумя рейсами из Якутии доставлен 161 челябинский вахтовик
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС