В Тюменской области сдадут в срок строящиеся соцобъекты, несмотря на пандемию

ТАСС, 10 мая. В Тюменской области сдадут в срок строящиеся социальные объекты, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявили в воскресенье в оперативном штабе региона со ссылкой на заместителя губернатора и начальника Главного управления строительства региона Сергея Шустова.

"Все строящиеся соцобъекты, несмотря на пандемию, будут сданы в срок. Об этом рассказал заместитель губернатора региона, начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов", - говорится в сообщении. Уточняется, что строительство таких объектов идет по графику либо с опережением срока.

Сейчас в регионе строится 10 школ, в Тюмени - пять детских садов. Также в этом году планируется начать возведение еще 18 детских садов и 26 школ.

В Тюменской области, по последним данным оперативного штаба региона, зафиксировано 730 случаев коронавируса, 5 человек умерли, 293 - выздоровели. Сейчас лечение проходят 432 пациента, у большинства болезнь протекает в легкой форме.