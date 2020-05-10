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В Челябинской области ГИБДД проверяет въезжающих в крупные города области

Правоохранители выявляют нарушителей 14-дневного карантина и не пропускают людей без местной постоянной или временной прописки или весомой причины въезда на территорию

ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая. /ТАСС/. Челябинская Госавтоинспекция организовала посты для проверки въезжающих в крупные города области из-за ситуации с коронавирусом. Правоохранительные органы выявляют нарушителей 14-дневного карантина и не пропускают людей без местной постоянной или временной прописки или весомой причины въезда на территорию, сообщили в воскресенье в УМВД области.

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"Госавтоинспекцией организован комплекс профилактических мероприятий: на въездах в крупные города в рамках проводимых мероприятий "Тоннель" осуществляется контроль за соблюдением гражданами ограничений, предусмотренных режимом повышенной готовности. Полицейскими проверяются автотранспортные средства и находящиеся в них граждане по специальным базам данных для выявления нарушителей 14-дневного карантина. Кроме того, для водителей, не имеющих соответствующую регистрацию, въезд в город ограничен", - говорится в сообщении. В УМВД ТАСС уточнили, что въезд разрешен гражданам, имеющим хотя бы временную регистрацию или важное основание для посещения города.

Также для сдерживания распространения коронавируса здесь продолжается патрулирование улиц, парков и скверов. "Полицейские проводят с гражданами профилактические разъяснительные беседы, раздают агитационные листовки и напоминают об административной ответственности, наступающей за несоблюдение правил поведения при введении режима повышенной готовности", - добавляют в пресс-службе.

По данным на утро 10 мая, в регионе подтверждены 1 138 случаев заражения COVID-19, 263 из них выздоровели и выписаны из больниц.

Теги
РоссияЧелябинская область
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