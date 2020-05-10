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Пандемия коронавируса нового типа

Власти ЯНАО ослабят режим самоизоляции с 12 мая

В регионе откроются парикмахерские, салоны красоты и магазины площадью менее 400 м с отдельным входом

ТАСС, 10 мая. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ослабят режим самоизоляции в регионе, с 12 мая позволив жителям гулять на улице и заниматься спортом, вернуться к работе организациям, не работающим непосредственно с людьми. Об этом в воскресенье сообщил на своей странице в Instagram глава округа Дмитрий Артюхов.

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"Ограничения на Ямале сохранятся до конца мая. С 12 мая снимаются запреты, связанные с нахождением на улице, разрешены прогулки и занятия спортом с соблюдением санитарных норм. Что касается работы организаций, те, кто не работает непосредственно с людьми, со вторника возвращаются к работе. На данном этапе не начинают свою работу детские сады. При строгом соблюдении санитарных норм с 12 мая открываются парикмахерские, салоны красоты и магазины площадью менее 400 м с отдельным входом", - написал он, добавив, что со вторника также снимается карантин в поселках Ханымей и Пангоды.

В то же время на предприятиях и в учреждениях вводится масочный режим как для сотрудников, так и для посетителей. Со вторника ношение маски будет необходимым в общественном транспорте, в местах скопления людей, во всех закрытых помещениях. Остаются закрытыми крупные ТЦ, спортзалы, детские досуговые учреждения, а предприятия общественного питания работают только на доставку.

В регионе зафиксировано 1 177 случаев коронавируса, 166 человек уже выписаны. При этом больше 70% зараженных, по словам Артюхова, - вахтовые рабочие.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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