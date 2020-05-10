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В Екатеринбурге 9 мая полиция составила около тысячи протоколов за нарушение самоизоляции

Всех нарушителей оштрафовали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы составили около тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции во время празднования 9 мая в Екатеринбурге. Об этом в воскресенье на своей странице в Instagram написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Лично я предполагаю, что многочисленные прогулки в праздники бесследно не пройдут. Штрафовать? Штрафуют. Только за вчерашний день и только в Екатеринбурге было составлено 880 протоколов", - написал он в ответ на вопрос жителя о том, почему на Площади 1905 года отметить 9 мая собралось множество людей, а полиция не отправила их домой.

В то же время, Куйвашев отметил, что число нарушителей самоизоляции все же могло бы быть больше, но запрет массовых мероприятий и перенос их на онлайн-площадки сделали свое дело.

"При этом, думаю, что с учетом такой летней погоды которая была вчера, людей на улицах было значительно меньше, чем даже в обычный погожий день. Онлайн-трансляции, проведение в новом формате традиционных акций позволили многим уральцам провести праздник дома и соблюсти режим самоизоляции. Таким людям я благодарен", - написал он.

В Свердловской области зафиксировано 1844 случая новой коронавирусной инфекции, 350 человек вылечились. Врачи оценивают состояние 12 пациентов как тяжелое, 36 - средней тяжести, остальных как удовлетворительное.

Теги
РоссияСвердловская область
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