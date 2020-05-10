На предприятии в ХМАО зафиксировали очаг заражения коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 мая. /ТАСС/. Новый очаг заражения коронавирусом выявили на производственной базе компании "Интеллект дриллинг сервисиз" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО) - здесь за двое суток обнаружили 25 случаев заражения. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

"Очаг там [в "Интеллект Дриллинг Сервисиз"] однозначно есть", - сообщила она. Ранее оперативный штаб региона сообщил, что до конца дня планируется подтвердить версию возникновения очага коронавируса в компании.

По данным штаба, за двое суток коронавирус выявили у 25 работников предприятия. Всех заболевших и контактных госпитализировали или изолированы в зависимости от самочувствия.

Также сообщалось еще об одном новом очаге в регионе - в Когалымской больнице за сутки выявили 16 человек с коронавирусом. Всего в округе зафиксировано 693 случая заражения коронавирусной инфекцией, 5 человек умерли, 238 - выздоровели.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 277 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 209 688 случаев заражения, выздоровели 34 306 человек, умерли 1 915. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.