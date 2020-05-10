Власти Екатеринбурга остановят работу перевозчиков, в чьих автобусах люди ездили без масок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга по результатам рейдов с ГИБДД приостановят работу перевозчиков, в чьих автобусах пассажиры ездили без масок. Об этом сообщили в воскресенье на официальном сайте города со ссылкой на Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети.

"Автобусные перевозчики, допускающие нахождение в салонах транспортных средств пассажиров без санитарных масок, будут вынуждены приостановить свою деятельность. Муниципальная транспортная инспекция совместно с Комитетом по транспорту и техническим надзором ГИБДД по поручению главы Екатеринбурга Александра Высокинского провела рейд по соблюдению масочного режима в автобусах. По итогам планируется снять с маршрутов коммерсантов, нарушающих указ губернатора о введении режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате рейда было выявлено очень много нарушений - их зафиксировали на фото и видео. Сейчас рейды продолжаются.

В регионе действует масочный режим - жители обязаны носить маски в общественных местах и закрытых помещениях, в том числе на улицах, в транспорте и в магазинах. "Нарушение указа губернатора влечет за собой административное наказание в виде штрафов, размер которых для юридических лиц достигает одного миллиона рублей", - подчеркивают в администрации города.

Всего в регионе зафиксировано 1 844 случая новой коронавирусной инфекции, 350 человек вылечились. Врачи оценивают состояние 12 пациентов как тяжелое, 36 - средней тяжести, остальных - как удовлетворительное.