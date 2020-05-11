В Челябинской области произошел пожар на птицеферме

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Пожар начался на птицеферме Уральской мясной компании на станции Муслюмово Кунашакского микрорайона Челябинской области. Как сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС России, пожар локализован на площади 1,2 тыс. кв. м.

Информация о пожаре поступила в 23:05 мск, отмечалось что горит здание площадью 2 тыс. кв. м. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходит открытое в цехе по выращиванию птицы на площади 800 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что работы ведутся по повышенному рангу сложности. Информация о погибших и жертвах не поступала.

"На данный момент пожар локализован на площади 1,2 тыс. кв. м", - добавили в министерстве.

К тушению возгорания привлечено от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 44 человека и 14 единиц техники.