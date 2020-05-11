{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Челябинской области произошел пожар на птицеферме

В настоящее время возгорание локализовано на площади 1,2 тыс. кв. м

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Пожар начался на птицеферме Уральской мясной компании на станции Муслюмово Кунашакского микрорайона Челябинской области. Как сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС России, пожар локализован на площади 1,2 тыс. кв. м.

Информация о пожаре поступила в 23:05 мск, отмечалось что горит здание площадью 2 тыс. кв. м. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходит открытое в цехе по выращиванию птицы на площади 800 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что работы ведутся по повышенному рангу сложности. Информация о погибших и жертвах не поступала.

"На данный момент пожар локализован на площади 1,2 тыс. кв. м", - добавили в министерстве.

К тушению возгорания привлечено от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 44 человека и 14 единиц техники.

Теги
РоссияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Интернет-проект "Большие гастроли-онлайн" проведет Неделю национальных театров
Национальная неделя "Больших гастролей-онлайн" объединит коллективы из разных республик и стран, отметили в пресс-службе проекта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС