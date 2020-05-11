Открытое горение на птицеферме в Челябинской области ликвидировано

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на птицеферме Уральской мясной компании на станции Муслюмово Кунашакского микрорайона Челябинской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Объявлена ликвидация открытого [горения] на 1,2 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре поступила в 23:05 мск. Работы по тушению ведутся по повышенному рангу сложности. Информация о погибших и жертвах не поступала. Пожарным удалось локализовать горение на площади 1,2 тыс. кв. м.