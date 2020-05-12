В Верхотурье, где коронавирус выявили в монастыре, подтверждено 19 новых случаев заражения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Тесты подтвердили 19 новых случаев коронавируса в городском округе Верхотурском Свердловской области, где ранее выявили заражение новой коронавирусной инфекцией в одном из монастырей и проверялись 120 контактных лиц, сообщили в оперативном штабе региона во вторник.

"Наличие вируса лабораторно подтверждено специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" у жителей <...> Верхотурья (плюс 19)", - говорится в сообщении. Ранее штаб отмечал ТАСС, что тест на коронавирус выявил несколько заразившихся из числа контактных лиц в монастыре.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии сообщили, что наличие вируса подтвердилось, в том числе, у части братии Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря - они все переносят заболевание в легкой форме. Также в епархии подтвердили, что коронавирусом заразился наместник монастыря игумен Иероним, его самочувствие стабильное.

"Монастыри и храмы города Верхотурья закрыты для прихожан и паломников ввиду введения карантинных мер. Богослужения совершаются по обычному расписанию силами братии обители", - добавили в пресс-службе.

Карантинные меры были введены в двух монастырях в городском округе Верхотурском после того, как в одном из них был обнаружен случай заражения коронавирусом. Позже губернатор региона Евгений Куйвашев уточнил, что круг контактных лиц заразившегося попали порядка 120 человек, у них взят тест на COVID-19.

В новость были внесены изменения (12:49 мск) - добавлены подробности.