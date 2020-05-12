{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Верхотурье, где коронавирус выявили в монастыре, подтверждено 19 новых случаев заражения

Всего на инфекцию проверяли 120 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Тесты подтвердили 19 новых случаев коронавируса в городском округе Верхотурском Свердловской области, где ранее выявили заражение новой коронавирусной инфекцией в одном из монастырей и проверялись 120 контактных лиц, сообщили в оперативном штабе региона во вторник.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Наличие вируса лабораторно подтверждено специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" у жителей <...> Верхотурья (плюс 19)", - говорится в сообщении. Ранее штаб отмечал ТАСС, что тест на коронавирус выявил несколько заразившихся из числа контактных лиц в монастыре.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии сообщили, что наличие вируса подтвердилось, в том числе, у части братии Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря - они все переносят заболевание в легкой форме. Также в епархии подтвердили, что коронавирусом заразился наместник монастыря игумен Иероним, его самочувствие стабильное.

"Монастыри и храмы города Верхотурья закрыты для прихожан и паломников ввиду введения карантинных мер. Богослужения совершаются по обычному расписанию силами братии обители", - добавили в пресс-службе.

Карантинные меры были введены в двух монастырях в городском округе Верхотурском после того, как в одном из них был обнаружен случай заражения коронавирусом. Позже губернатор региона Евгений Куйвашев уточнил, что круг контактных лиц заразившегося попали порядка 120 человек, у них взят тест на COVID-19.

В новость были внесены изменения (12:49 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
МЧС отмечает рост количества термоточек в Якутии, Приморье и Амурской области
Всего же на территории страны действует 56 лесных пожаров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС