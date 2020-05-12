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"Ельцин Центр" в Екатеринбурге эвакуировали после сообщения о минировании

Полиция провела проверку здания и не обнаружила опасных предметов
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Здание "Ельцин Центра", который находится в Екатеринбурге, во вторник эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

Здание покинули сотрудники Клинического института репродуктивной медицины (КИРМ), "АльфаСтрахования" и Фонда капремонта. Музей Бориса Ельцина и Арт-галерея закрыты для посетителей.

"Полиция и службы завершили проверку - опасности нет, всем эвакуированным разрешили вернуться в здание", - сказали в пресс-службе. 

Ранее пресс-служба центра сообщала о закрытии для посетителей Музея Бориса Ельцина и Арт-галереи центра с 16 марта в связи с мерами по профилактике распространения коронавируса, но сотрудники продолжают работать над онлайн-проектами для своей аудитории.

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