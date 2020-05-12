Куйвашев: карантин в нескольких роддомах Свердловской области не создал дефицита мест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Родильные дома в Свердловской области справляются с нагрузкой, несмотря на закрытие нескольких из них после выявления случаев коронавируса. Дефицита мест нет, сообщил во вторник глава региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

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"Никакого напряжения у нас на сегодня быть не может, родильные дома Екатеринбурга работают в штатном режиме. Надеемся, что в самое ближайшее время откроется и родильное отделение ГКБ №40. По-прежнему, пациентов из области принимают межмуниципальные перинатальные центры, Екатеринбургский перинатальный центр, областной перинатальный центр. С нагрузкой они справляются, паниковать не надо", - написал он в ответ на вопрос жителей, обеспокоенных закрытиями нескольких роддомов после обнаружения случаев коронавируса.

Ранее в Екатеринбурге коронавирус был обнаружен у одного из сотрудников НИИ охраны материнства и младенчества, у пациентки роддома городской клинической больницы №40 - здесь были введены карантинные меры. Также роддом городской больницы №14 был включен в работу как провизорный госпиталь - для беременных женщин с клиникой ОРВИ и пневмониями.

В Свердловской области зарегистрировано 2163 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, 489 человек выздоровели. Состояние 16 госпитализированных врачи оценивают как тяжелое, 64 - как средней степени тяжести, остальных - как удовлетворительное.