Власти в Югре поздравят с Днем Победы ветерана войны, о которой узнали из СМИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 мая. /ТАСС/. Власти Советского района Ханты-Мансийского автономного округа до 18 мая поздравят с Днем Победы 96-летнюю участницу трудового фронта, ветерана Великой Отечественной войны Ольгу Кокорину. Ранее она проживала в Новосибирской области, а в марте дочь ее перевезла в город Советский, но в соцзащиту об этом не сообщила, информацию о ней администрация муниципалитета узнала из СМИ, сообщили ТАСС в пресс-службе Советского района.

"Это стало большой новостью, что у нас в муниципалитете сейчас находится участник трудового фронта, ветеран Великой Отечественной войны. Вот вы мне сейчас позвонили. Мы из СМИ узнали [о ней]. Это 96-летняя Ольга Кокорина, которая зарегистрирована и проживала в Новосибирской области. 19 марта этого года дочь ее привезла в город Советский. Родственники нигде в городе ее не регистрировали в органах социальной защиты, поэтому власти не знали про нее в преддверии Дня Победы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по месту жительства в 2020 году Кокорина получила медаль и все необходимые выплаты, тем не менее власти Советского района планируют до 18 мая поздравить ветерана. "Глава Советского района Игорь Набатов, органы социальной защиты и районный совет ветеранов приняли решение до 18 мая, соблюдая все правила безопасности [из-за пандемии коронавируса], поздравить Ольгу Кокорину с Днем Победы. Мы не имеем ни морального, ни иного права не поздравить ее. Формат поздравления и какой будет подарок ей - сейчас решается", - уточнили в пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время в Советском районе зарегистрирован только один ветеран Великой Отечественной войны - Анна Сафонова 1921 года рождения.