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Платежи за услуги ЖКХ в Свердловской области сократились на 20% от плана из-за пандемии

Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов отметил, что это может сказаться на качестве подготовки к будущему отопительному сезону
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© Антон Вергун/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Платежи за услуги ЖКХ в Свердловской области сократились на 20% от плановых показателей, что может сказаться на качестве подготовки к будущему отопительному сезону. Сумма задолженности на данный момент превышает 12 млрд рублей, сообщил журналистам в среду министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в уральском пресс-центре ТАСС.

"Если в зимний период времени произошло значительное снижение задолженности, то за последние полтора месяца платежная дисциплина снизилась, и платежи практически на 20% ниже ожидаемых. Это может сказаться на качестве подготовки к будущему отопительному сезону", - сказал он.

Суммарная задолженность, по словам Смирнова, на данный момент превышает 12 млрд рублей, из которых порядка 75% - это задолженность физических лиц за предоставленные услуги, к концу месяца этот показатель может достигнуть 80%. Остальную часть долга формируют предприятия. К прошлому году прирост задолженности составил 1,2 млрд руб.

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Причиной неоплаты, по информации министра, стало снижение доходов части жителей региона в период действия ограничительных мер, в то же время сказался и психологический фактор. "Когда было опубликовано постановление правительства РФ, что за платежи не будут начисляться штрафные санкции и пенни, значительная часть жителей решила, что может заплатить потом", - пояснил Смирнов. Третьим фактором, по его словам, стала невозможность оплачивать коммунальные услуги организациями, в первую очередь предприятиями малого и среднего бизнеса, из-за приостановки деятельности на время введенных ограничительных мер.

"Наша задача - чтобы жители не заметили трудностей предприятий ЖКХ, чтобы услуга оказывалась в надлежащим качестве. Мы понимаем, что дефицит средств в связи со снижением платежной дисциплины может вызвать дополнительные трудности, и предприятия будут вынуждены брать кредиты на выполнение неотложных работ. Возможно, что объем выполненных работ не сможет быть выполнен на уровне прошлого года. Поэтому губернатор Свердловской области обратился к президенту РФ и попросил выделить федеральные средства на компенсацию недополученных средств для подготовки к отопительному сезону", - отметил Смирнов, уточнив, что соответствующее решение пока не принято.

С 18 марта на территории региона действует указ о введении режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции, по которому запрещено проведение массовых мероприятий, работа предприятий общественного питания (кроме доставки), торговых центров, ряда магазинов, салонов красоты.

Количество нарушений в отопительный сезон снизилось 

Количество технологических нарушений в отопительный сезон 2020 года в Свердловской области снизилось на 20% - до 168 случаев. Ни одно из таких нарушений не переросло в аварийную ситуацию, сообщил Смирнов.

"Отопительный сезон завершен во всех муниципалитетах Свердловской области, можно подвести окончательные итоги. За период с его начала до сегодняшнего дня в Свердловской области произошло 168 технологических нарушений, ни одно из них не переросло в аварийную ситуацию. Это на 20% ниже, чем показатели прошлого года", - сказал он, добавив, что объем ремонтных работ, выполненный коммунальными службами и муниципалитетами, в межотопительный период дал свой эффект.

В 2020 году на подготовку к отопительному сезону, по словам Смирнова, планируется выделить 5 млрд рублей, в прошлом году объем затраченных средств на эти цели составил 6,5 млрд рублей. Основные работы, которые планируется провести в следующем году, - текущие или работы капитального характера на котельных, работа по замене котлов, работа по ремонту тепловых, водопроводных сетей, сетей канализации.

Также министр сообщил, что в Свердловской области планируется заключение нескольких крупных концессионных соглашений в области теплоснабжения, и отметил, что по каждому объекту правительством региона ведется точечная работа. Так, в середине апреля было заключено концессионное соглашение по объему инвестиций в сфере ЖКХ на сумму 3,5 млрд рублей в Режевском городском округе. На эти средства будет проведена полная модернизация централизованной системы теплоснабжения двух микрорайонов Режа.

Дополнительно Смирнов отметил, что на 50% снизилась аварийность на тепловых сетях и на 32% - на водопроводных сетях. В то же время количество аварийных ситуаций на сетях газо- и электроснабжения в связи с несанкционированными вмешательствами в работу этих сетей не снижается. Примерами могут служить наезды на столбы газо- и электроснабжения на машинах, намеренный обрыв линий электропередач, несанкционированная валка деревьев. Смирнов добавил, что такие инциденты являются виной физических или юридических лиц, проводящих работы без соблюдения должных мер безопасности. 

Теги
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